Salvini: "Vitalizi? La Lega dirà sempre no"

''Il ripristino dei vitalizi per gli ex senatori è una vergogna. La Lega si oppone e si opporrà sempre al ritorno dei vecchi privilegi''. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini a proposito della decisione commissione Contenziosa di Palazzo Madama dove i due esponenti leghisti sono stati gli unici (su cinque) a votare contro i ricorsi degli ex parlamentari. E non è l'unico a pensarla così.



C'è difatti "sconcerto dal Nazareno" sulla decisione del Senato sui vitalizi, sottolineano fonti del Pd. "Il Partito democratico è totalmente contrario alla decisione assunta dalla commissione contenziosa del Senato sui vitalizi", sottolineano le stesse fonti. "Senza parole. Stiamo lavorando notte e giorno per uscire da questa situazione e questi pensano ai loro vitalizi. Non si arrendono mai. Hanno appena accolto i ricorsi. L'ennesima vergogna che calpesta il popolo italiano." Lo scrive su Fb Michele Gubitosa, deputato M5S e membro della commissione Bilancio.



"Con un Paese in affanno che prova a ripartire, dopo mesi difficilissimi con migliaia di lavoratori in cassa integrazione, la commissione Contenziosa del Senato che fa? Si occupa di ripristinare i vitalizi dei parlamentari, contro i quali il M5S, si è sempre battuto annullando la delibera sul taglio dei vitalizi. Se non fosse vero sarebbe surreale, di certo è uno schiaffo a milioni di italiani in difficoltà". Lo afferma in una nota il capogruppo del M5S al Senato Gianluca Perilli.