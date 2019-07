Richiedente asilo pakistano corriere di eroina. La solita risorsa straniera al lavoro tanto amata dai sinistri e da Carola

Un giovane pakistano è stato fermato lunedì pomeriggio, 23 luglio, all’aeroporto di Malpensa in provincia di Varese. L’uomo, richiedente asilo politico, è stato individuato dopo un’intensa attività investigativa della Squadra mobile di Ancona e del Commissariato di Senigallia finalizzata a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti sulla riviera adriatica. Infatti lo scorso lunedì gli agenti del Commissariato di Senigallia, si sono recati all’aeroporto di Malpensa perché informati dell’arrivo di un giovane pakistano che doveva portare gli stupefacenti sulla riviera adriatica. L’uomo, Q.S., dimorante proprio sulla spiaggia di velluto, è stato trovato in possesso nei pantaloni di un grammo di eroina, da qui la necessità di controlli più approfonditi e la successiva radiografia addominale, effettuata al vicino pronto soccorso, ha rivelato la presenza di numerosi ovuli contenenti ognuno circa 8-10 grammi di eroina per un totale di oltre 250 grammi e un valore di mercato di circa 7mila euro.