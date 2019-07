Milano, il Consiglio Regionale lombardo approva il rendiconto di bilancio

Via libera dal Consiglio Regionale al rendiconto di gestione 2018. In merito è intervenuto in aula il capogruppo della Lega, Roberto Anelli. “Ormai il fatto che Regione Lombardia abbia i conti a posto non fa più nemmeno notizia – ha affermato il capogruppo Anelli – e questo dispiace, perché non si tratta di un fatto scontato. Aggiungo che Regione Lombardia è l’ente che non solo rispetta i tempi di pagamento, ma paga in media con 13 giorni di anticipo mentre d’altra parte riceve in ritardo i trasferimenti dallo Stato, spesso anche di anni”.



“Basterebbe questo per rimarcare con forza la necessità e l’urgenza dell’Autonomia, che consentirebbe alla nostra Regione di avere maggiore flessibilità ed entrate certe e immediate”. “L’Autonomia, che in questi giorni ha trovato la ferma e decisa presa di posizione del nostro governatore Attilio Fontana, non rappresenta solo una giusta e sacrosanta battaglia di libertà ma è il giusto riconoscimento del ruolo del governo regionale in termini di efficacia ed efficienza”.



“Mi domando – conclude Anelli - se il premier Conte, tra i mille impegni, abbia avuto l’occasione di leggere i rendiconti delle regioni italiane, virtuose come la nostra Lombardia. Ebbene, se lo facesse, comprenderebbe immediatamente perché l’Autonomia sia un valore aggiunto per l’economia del paese non più negoziabile”.