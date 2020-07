Coronavirus, negli USA è ancora strage

Mentre Trump continua a fare il cazzone e a non mettere in campo valide soluzioni per bloccare la pandemia, preferendo sacrificare le vite della gente alla logica del profitto, negli States è strage da covid. Sono 1.150 le persone che nelle ultime 24 ore hanno perso la vita negli Stati Uniti per cause riconducibili al coronavirus.



E' quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University, secondo la quale sono 73.800 i nuovi casi di Covid-19 negli Usa. Viene così aggiornato a 4.111.950 il totale dei contagiati negli Stati Uniti, mentre sono 145.546 le persone decedute per complicanze dell'infezione.