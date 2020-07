Il Governatore Fontana indagato per i camici

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è indagato nell'inchiesta della procura di Milano sulla fornitura di camici da parte della società gestita dal cognato. Lo confermano fonti investigative. L'accusa per il presidente di Regione Lombardia è di 'turbata liberta' del contraente', la stessa contestata al cognato Andrea Dini e al direttore di Aria spa, Filippo Bongiovanni.



La fornitura di camici era stata commissionata il 16 aprile dalla centrale acquisti regionale alla società 'Dama' di Dini con affidamento diretto, senza gara dunque. In seguito, a maggio, dopo che aveva parlato della vicenda la trasmissione televisiva 'Report, era arrivata la decisione di Dini di trasformare la vendita in donazione. Regalo o fornitura, speriamo ci si ricordi del contesto, del fatto che in quei giorni ci fosse il disperato bisogno di recuperare in ogni modo le protezioni sanitarie che mancavano e che stavano portando alla decimazione dei nostri medici e dei nostri infermieri.