Maltempo in Lombardia, la Lega striglia la Bellanova

La perturbazione che ieri ha flagellato "il territorio lombardo, con particolare violenza sulla Valtellina, e più in generale nelle province di Bergamo, Lecco, Como e Varese, ha provocato danni ingenti alle coltivazioni e alle serre, come denunciato da Coldiretti Lombardia che parla di danni alle colture di uva da vino dal 30 al 60% con punte fino all’80%. Ci sono poi stati allagamenti, anche a Milano e in Brianza, con danni a strade e torrenti tracimati". Lo dichiara l'on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.



"Ancora una volta servirebbe attenzione ai problemi degli agricoltori della Lombardia che, lo ricordiamo al ministro Bellanova, resta la prima Regione agricola d’Italia come produzione, occupazione ed export. Per questo servirebbero aiuti immediati ai nostri coltivatori da parte del Governo", ha concluso.