Caronno: "Allah Allah" e finì a bottiglià

Discutevano di religione, visibilmente ubriachi. Ed è finita a bottigliate (di birra) rotte. Sangue dappertutto, in piazza Vittorio Veneto, davanti ai negozi, a Caronno Pertusella nel Varesino. La rissa tra due marocchini è scoppiata alle due di notte ed è finita a suon di botte e tagli.



Al mattino gli attoniti negozianti hanno trovato sangue davanti alle saracinesche e pezzi di carta Scottex sparsi ovunque, usati dai due per tamponarsi le ferite. "Residui" della notte brava che i negozianti hanno pietosamente spazzato via, racimolandoli in mezzo alla piazza, in attesa del passaggio della Nettezza Urbana. Dei due marocchini ubriachi si son perse le tracce. Per ora.