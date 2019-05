Vescovo ghanese lancia l'allarme attentati jihadisti

Vigilare e proteggere "le persone innocenti che vengono in chiesa per pregare. Sarebbe triste che proprio in chiesa dovessero incontrare la morte": lo ha detto mons. John Bonaventure Kwofie, arcivescovo di Accra, lanciando un ben preciso messaggio al "buonista" Bergoglio. Il monsignore ha parlato di possibili attentati contro luoghi di culto cristiani in Ghana.



"La minaccia del terrorismo si sta avvicinando a noi, abbiamo elevato il livello d'allerta per affrontarla", ha detto mons. Kwofie. La Chiesa di Cristo Re, una delle parrocchie dell'Arcidiocesi di Accra, ha già bandito gli zaini per sicurezza.