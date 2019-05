Trump venderà armi ai terroristi?

Il dibattito è annoso: l'Arabia Saudita, wahhabita e sospettata in passato di aver finanziato i talebani e i gruppi terroristici, è cambiata con il nuovo monarca? Perché Trump pare avrebbe intenzione di vendere loro armi. L'amministrazione Trump sta lavorando difatti per superare l'ostacolo del Congresso Usa e consentire l'esportazione di armi in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti.



Lo ha scritto ieri il New York Times sottolineando che il segretario di Stato, Mike Pompeo, e altri funzionari stanno premendo affinché, grazie ad un clausola d'emergenza, il presidente Trump possa impedire al Congresso di bloccare la vendita di armi e aerei da combattimento per un valore di circa 7 miliardi di Usd. L'eventuale vendita di armi rischia di infiammare ulteriormente i rapporti già tesi tra Stati Uniti e Iran, che vedono l'Arabia Saudita come il suo principale nemico.