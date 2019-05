Commisso a un passo dall'acquisto della Fiorentina?

Il miliardario italoamericano Rocco Commisso è a un passo dal concludere l'acquisto della Fiorentina. Lo annuncia il New York Times. Commisso, 69 anni, emigrato in Usa dalla Calabria quando aveva 12 anni, proprietario dei New York Cosmos, da tempo stava seguendo la Fiorentina. Il primo contatto era avvenuto un anno fa, attraverso una banca d'affari di New York, ma la trattativa si era fermata per l'enorme distanza tra richiesta e offerta. Commisso aveva poi tentato di acquistare il Milan senza riuscirci.



L'accordo con il proprietario della Fiorentina, Diego Della Valle, sarebbe stato sancito alla fine della scorsa settimana per una cifra intorno ai 150 milioni di dollari, con l'obbligo di non far uscire la notizia. Della Valle, la settimana scorsa, era apparso a New York ufficialmente per l'inaugurazione di un nuovo negozio della Tod's nel complesso di Manhattan di Hudson Yards. La pubblicazione dell'interesse di Commisso avrebbe accelerato l'uscita della notizia.



L'annuncio ufficiale, secondo il quotidiano di New York, potrebbe essere dato lunedì. La Fiorentina, domenica, si gioca la permanenza in A nella sfida con il Genoa.