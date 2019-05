Venezuela, i russi si schierano con Maduro

Le truppe russe in Venezuela stanno aiutando il regime del presidente Nicolas Maduro a prepararsi di fronte alla "minaccia dell'uso della forza" da parte degli Stati Uniti. Lo ha detto alla France Presse l'ambasciatore di Mosca a Caracas.



Un alleato chiave di Maduro, Mosca ha schierato circa 100 soldati a marzo per rafforzare il regime di Caracas che ha affrontato una crescente crisi da quando il leader dell'opposizione Juan Guaidò si è proclamato presidente in carica ed è ora riconosciuto da decine di paesi, compresi gli Stati Uniti.



"Il governo venezuelano è in uno stato di ansiosa attesa da quando gli Stati Uniti hanno ripetutamente minacciato di usare la forza contro il paese", ha detto l'ambasciatore russo Vladimir Zaemsky. "In queste condizioni devono essere sicuri che le armi che hanno sono in uno stato funzionante", ha detto.