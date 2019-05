Facebook si rifiuta bloccare il fake video dei trumpiani

Facebook non intende bloccare i fake video disseminati sulla rete da sostenitori del presidente Donald Trump nei quali la Speaker della Camera, la democratica Nancy Pelosi, sembra ubriaca. "Lavoriamo duramente per trovare il giusto equilibrio tra l'incoraggiare la libera espressione e il promuovere una comunità autentica e sicura e riteniamo che ridurre la distribuzione di contenuti non autentici rappresenti quell'equilibrio", ha osservato Facebook tramite un portavoce.



La clip della Pelosi diventata virale, dopo l'acceso scontro verbale con il presidente, la mostra mentre parla ad un evento ma è stata rallentata in modo tale da farla sembrare brilla sia nel suono della voce e sia nelle espressioni del volto. Ne sono girate in rete diverse versioni e tra i promotori figura anche l'avvocato di Trump, Rudy Giuliani, ex sindaco di New York che ha twittato (e poi cancellato) il link del video con la scritta: "Cosa non va in Nancy Pelosi. Il suo modo di parlare è bizzarro".



Facebook ha fatto sapere di aver solo ridotto la visibilità della clip e di aver segnalato che si tratta di un contenuto fuorviante.