Salvini: "Alle urne il mio avversario è il Pd"

"Se vinco io la Tav si farà. Se la Lega prende tanti voti in Italia e in Piemonte, significa che le infrastrutture gli italiani le vogliono". Lo riporta oggi il Corriere della sera, pubblicando un'intervista al vicepremier Matteo Salvini. Che dell'Europa dice. "L’italia è la seconda potenza industriale d’europa. Se gli elettori premieranno la Lega come forza di governo, sarà il governo italiano a esprimere il commissario europeo. Se poi, appunto, tra le due forze di governo sarà la Lega a essere premiata dagli italiani, sarà la Lega a scegliere.



Sulle continue bagarre coi pentastellati il Capitano dice: "L’anno scorso i 5Stelle presero il 32% e noi il 17%. Diciamo che sentendo l’aria in giro, le persone e i sindaci, è molto probabile che la Lega cresca e qualcun altro scenda. Detto questo, il mio avversario è il Pd".



E a proposito delle inchieste di questi giorni, che qualcuno ha definito "a orologeria", il leader leghista smentisce la tesi di Di Maio della "nuova Tangentopoli e dichiara: "Sono tre inchieste. Per carità, tre di troppo. Ma io mi ricordo bene quel periodo. Ogni giorno c’erano ministri, sottosegretari, parlamentari che finivano nelle indagini. A oggi ci sono tre inchieste di cui anch’io vorrei sapere qualcosa in più. Se qualcuno verrà trovato colpevole, giù dalla rupe. Ma parlare di nuova Tangentopoli per tre inchieste che non si sa come vanno a finire. Fontana, per come lo conosco io, è una persona che se trova 20 centesimi chiede a chi sono caduti. Io mi chiedo: quando è stata indagata Virginia Raggi qualcuno ha parlato di nuova Mafia Capitale a Roma?".