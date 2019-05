Fondi ad azienda privata senza gare. Il Fatto attacca Zingaretti

50 milioni di euro di fondi per la ricerca pubblica ad un'azienda farmaceutica privata. A tanto ammonterebbe, secondo il pezzo che Il Fatto Quotidiano oggi pubblica in prima pagina, la somma che il segretario del Pd Nicola Zingaretti avrebbe fatto arrivare.



12 milioni grazie ad accordi tra Regione Lazio e Cnr e senza bando pubblico, ai quali si aggiungerebbero gli altri 40 concessi dal Miur e dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ai tempi di Luca Lotti. Il giornale solleva perplessità sul fatto che i soldi sarebbero arrivati senza gara e senza produrre risultati.



"Le decine di milioni arrivati senza bandi stanno producendo risultati importanti", replica la società, "farmaci promettenti per l'epatite-B e la malaria, che hanno concluso la fase pre-clinica. Abbiamo scelto di non pubblicare niente fino al brevetto". Ed Il Fatto chiosa con una punta di ironia: "Ai contribuenti italiani non resta che attendere fiduciosi". Vedremo come andrà a finire.