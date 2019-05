Tempi duri per i palponi in Texas

Il parlamento del Texas ha approvato una legge che criminalizza il palpeggiamento non desiderato. Il provvedimento bipartisan - che alla Camera è passato all'unaminità - aspetta la firma del governatore, il repubblicano Greg Abbott.



Il palpeggiamento è attualmente equiparato ad un'infrazione stradale in Texas mentre la nuova legge lo rende un reato punibile con fino a un anno di carcere e 4.000 dollari di multa, come una violenza privata.