Bernini: "Tridico eviti i trionfalismi per rispetto a chi soffre"

"Per rispetto ai milioni di cittadini che non hanno ancora visto un euro dei sussidi promessi dal governo, il presidente Tridico dovrebbe astenersi da dichiarazioni trionfalistiche come quella secondo cui l'Inps 'sta riempiendo gli italiani di soldi'. Con un Paese in grande sofferenza, con troppi imprenditori che hanno dovuto anticipare la cassa integrazione, con lavoratori autonomi che non hanno visto nemmeno 600 euro perché il sito Inps è andato in tilt, e non certo per colpa dei fantomatici hackers evocati proprio da Tridico, servirebbero almeno compostezza e buonsenso, visto che l'autocritica non è contemplata nel manuale grillino". Lo afferma la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.