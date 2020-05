Giustizia, Toti: "Se non siamo capaci di una riforma seria copiamo da altri Paesi"

"Ma dopo lo scandalo del Csm, dopo le intercettazioni contro Salvini, non sarebbe il caso di mettere in agenda una seria riforma? Se come dimostrato non siamo capaci, magari copiamo da altri Paesi! Ma la politica che sa decidere esiste ancora? Perché questa è la vera domanda". Lo scrive il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, sulla sua pagina Twitter.