Attacchi a Fontana, Grimoldi: "Nuovo caso Biagi?"

"La democrazia, la libertà di opinione, non può diventare minaccia e alimentare la violenza. Chi di dovere, e mi rivolgo al Prefetto, fermi la spirale di odio innescata dal Partito Carc, il partito dei comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo, prima con i murales con la scritta ‘Fontana assassino’ e ora con volantini con la stessa scritta distribuiti al Gratosoglio. Le tragiche esecuzioni di D’Antona e Biagi non sono bastate? Questi Kompagni vogliono alimentare la violenza contro il governatore regionale e questa violenza può sfociare in atti concreti".



"Attenzione, qui si sta scherzando con il fuoco. Massima solidarietà e vicinanza ad Attilio Fontana, sperando che sia unanime da parte di tutte le forze politiche democratiche". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier.