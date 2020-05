Fase 2, Decaro: "Pronti ad usare volontari per i controlli"

"Sono importantissimi ma è solo un primo passo, condiviso con il ministro Boccia. Speriamo di avere molte adesioni". Lo spiega il il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, che in un'intervista a Repubblica parla della misura che permetterà ai Comuni di avere a disposizione 60mila volontari.



"Non sono ronde, ma distributori di buona educazione. Serviranno nei parchi o nei mercati per contare gli ingressi, e sapere quante persone ci sono all' interno. Li useremo per distribuire generi alimentari e farmaci: abbiamo avuto un grande aiuto dai volontari nel lockdown ma ora sono rientrati a lavorare", aggiunge Decaro.



Volontari anche per la movida. "È possibile immaginare un accordo con i gestori dei locali per far distribuire ai volontari mascherine agli esterni. Serve informazione e anche buona volontà: stiamo facendo il massimo degli sforzi per evitare assembramenti che ci facciano annullare tutti gli sforzi fatti. Ma bisogna anche avere l' onestà di dire che se decreti e ordinanze aprono bar, ristoranti, spiagge è inevitabile che le persone riconquistino la propria libertà. E non mi piace puntare il dito sui ragazzi che in questi mesi sono stati straordinari. Dobbiamo avere la pazienza di far capire loro che non è finita. E i volontari sono utili . Ma servono anche norme più chiare: rendiamo obbligatorio l' uso delle mascherine", conclude Decaro.