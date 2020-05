Rissa tra "risorse" a Genova, ferito un ecuadoriano

Un uomo è rimasto ferito al culmine di una rissa da un colpo d'arma da fuoco. E' successo ieri sera intorno alla mezzanotte in via Nicolò Daste a Genova, nel quartiere di Sampierdarena. Sul posto il 118 e i carabinieri: il ferito, un 38enne ecuadoriano, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Villa Scassi di Sampierdarena. Colpito ad una gamba, non sarebbe in condizioni critiche. Gli investigatori stanno cercando due persone con le quali sarebbe nata la lite.