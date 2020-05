Fase 2, Boccia: "Rischiamo di non aprire confini tra Regioni"

"Capisco i giovani, ma non possiamo annullare gli sforzi: alla fine della settimana il governo valuterà in base al numero dei contagi. E per lo 'sblocco' della mobilita' tra Regioni, faremo le nostre valutazioni: non è detto, ma potrebbe diventare inevitabile prendere tutto il tempo che serve". E' cauto e non si sbilancia per il momento il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia su quanto avverrà il prossimo 3 giugno.



Allo stato attuale osserva, in una intervista alla Stampa: "Non siamo sorpresi per quel è accaduto in questo fine settimana. Ma se è comprensibile e umano, dopo due mesi, uscire di casa, non dobbiamo dimenticare che siamo ancora dentro il Covid 19 e dunque chi alimenta una movida sta tradendo i sacrifici fatti da di milioni di italiani".