Fase 2, De Corato: "Su assembramenti Sala partorisce un topolino"

"Sala aveva detto che avrebbe affrontato la problematica degli assembramenti nelle zone della movida e oggi 'la montagna ha partorito un topolino'. La misura di non vendere alcolici e superalcolici d'asporto dopo le 19, alla quale è giunto il primo cittadino dopo l'incontro in prefettura, non porterà certo a grandi miglioramenti per quanto riguarda gli assembramenti che abbiamo visto nel weekend".



"E' evidente che l'asporto di spritz e cocktail non è quello che incide sugli ammassamenti, anzi vietare questa tipologia di acquisto rischia di aumentare questo fenomeno. I comportamenti sui quali porre attenzione e da sanzionare in caso di mancato rispetto sono altri: le distanze e l'utilizzo delle mascherine". Lo ha dichiarato l'assessore regionale alla Sicurezza, polizia locale ed immigrazione, Riccardo De Corato.