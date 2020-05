Bonaccini: "Spero che gli irresponsabili non ci facciano chiudere"

"Anche io faccio un appello: che per colpa di qualche irresponsabile non ci tocchi chiudere ciò che abbiamo riaperto". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, in collegamento col Tg3. "Se si è potuto riaprire quasi tutte le attività è stato grazie allo straordinario lavoro impagabile dei professionisti della sanità, che non ringrazieremo mai abbastanza, ma dall'altro alle restrizioni e ai sacrifici chiesti agli italiani", ha aggiunto.