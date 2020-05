Fase2: ripartenza piscine e palestre, niente "revenge sport"

"Nel primo giorno di riapertura i centri sportivi polivalenti hanno registrato circa il 60 per cento delle presenze pre-coronavirus, le piscine si sono fermate al 50, mentre a soffrire di più, in media, sono state le palestre, con tre soli frequentatori sui dieci abituali". E' la fotografia della ripartenza nazionale dello sport secondo Giampaolo Duregon, presidente di Anif, l'Associazione nazionale impianti sport & fitness affiliata a Confindustria.



Al debutto di cyclette igienizzate e piscine contingentate niente "revenge sport" insomma, ma un riavvicinamento cauto: "Gli impianti sportivi stanno facendo il loro dovere, ma credo che per una ripresa più consistente sia necessario aspettare una o due settimane, quando il pubblico si sentirà più tranquillo" chiarisce, spiegando che il dato più flebile riferito alle palestre si deve anche al fatto che la fine di maggio è già normalmente un periodo in cui l'affluenza scende. La paura del coronavirus ha fatto il resto.