Open Arms, Forza Italia sta con Salvini

"Forza Italia domani voterà contro l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini in merito alla vicenda Open Arms. L'allora ministro Salvini ha agito d'intesa con il governo Conte che era perfettamente a conoscenza di quanto stava accadendo". Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un'intervista al Tg4.



"È evidente che si debba votare per non mandare Salvini a processo, mi auguro che questo sia il verdetto del voto presso la Giunta per le Elezioni e le immunità del Senato, diversamente saremmo ancora una volta di fronte ad una riduzione dello spazio decisionale della politica e ad una sovrapposizione di poteri di cui l'Italia non ha affatto bisogno".