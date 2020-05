2 Giugno, Centrodestra in piazza anche a Milano

Il 2 giugno le principali forze politiche del centrodestra, insieme al governatore lombardo Attilio Fontana, scenderanno in piazza a Milano alle ore 11 in piazza del Duomo, in concomitanza con la manifestazione nazionale organizzata da Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi a Roma, insieme alle altre forze del centrodestra in una manifestazione, si legge in una nota, "aperta a tutti ma con rigorose indicazioni di distanziamento e obbligo di mascherine per garantire la massima sicurezza a tutti i manifestanti e misurazione della febbre ai varchi d`ingresso".



La manifestazione è stata indetta, prosegue la nota, "per far sentire al Governo il malcontento dei lombardi, per portare in piazza la loro voce e farla arrivare fino a Palazzo Chigi". "Non ci saranno bandiere di partito, ma solo il tricolore per celebrare la giornata di festa. Saranno manifestazioni di persone che chiedono attenzione e risorse per far ripartire le loro attività, per rilanciare il motore della locomotiva della Lombardia. Saremo in piazza con imprenditori, commercianti, artigiani, agricoltori e chiunque voglia esserci e farsi sentire", spiegano i segretari regionali Lombardi delle forze di centrodestra.