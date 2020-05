Open Arms: "Salvini, sono tranquillo. Rifarei tutto"

"Ong spagnola che raccoglie immigrati in acque libiche e maltesi e, nonostante la disponibilità di un porto sicuro in Spagna, si dirige in Italia. Ho difeso la legge, la sovranità, la sicurezza, l'onore e la dignità italiane, con l'accordo dell'intero governo. Sono tranquillo e rifarei tutto, non per interesse personale ma per tutelare il mio Paese". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, a proposito della vicenda della Open Arms.