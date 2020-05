Giustizia, Poniz: "Anm non è a rischio di scioglimento"

"L'Anm non è mai stata e non è a rischio di scioglimento. Ci sono riusciti soltanto i fascisti tanti anni fa. Oggi bisogna riconoscere che il mandato politico è terminato. Noi siamo qui per tutelare i magistrati". Così ha detto il presidente dimissionario della giunta dell'Anm Luca Poniz nel corso del suo intervento al Comitato direttivo centrale.



"Abbiamo ritenuto che la giunta avesse concluso la pienezza del suo mandato - ha spiegato - Bisogna dire ancora una volta 'no' alla delegittimazione dei magistrati". Più avanti Poniz ha spiegato: "Respingere attacchi che non si fermeranno. C'è in atto un disegno per colpire una intera magistratura". E riguardo ad intercettazioni e chat pubblicate negli ultimi giorni, ha aggiunto: "A chi chiede lo scioglimento noi dobbiamo rispondere 'vergogna'".