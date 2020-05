Firenze, botte da orbi tra africani. Scattano le manette

Una lite che rischiava di degenerare è stata sedata dalla Polizia Municipale, che ha denunciato i due protagonisti. È successo questa mattina nei giardini di piazza Leopoldo. Gli agenti del Reparto Antidegrado, durante il servizio di controllo del territorio sono intervenuti nel giardino per sedare una violenta lite tra due uomini.



Questi, già noti alle forze dell'ordine, erano senza documenti e sono stati accompagnati in ufficio per l'identificazione. Dagli accertamenti sono risultati già noti alle forze dell'ordine. Per i due, di origine nordafricana, è scattata la denuncia per violazione della normativa sull'immigrazione, e per uno anche per minaccia aggravata.