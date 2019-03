Basilicata, Bardi: "Premiato il Centrodestra unito"

"Quando sono stato contattato, ho risposto presente: lo dovevo alla mia terra, lo dovevo ai lucani. Siamo qui per costruire il presente: è un risultato straordinario che va al di là di ogni aspettativa e che premia il centrodestra unito, l'unico orizzonte possibile per il buon governo".



Lo ha detto a Potenza, in una conferenza stampa, il neo presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. "Questa", ha sottolineato, "è una giornata storica e io sarò il governatore di tutti".