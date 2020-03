“Contro Storia dell’arte contemporanea” un titolo incisivo per un libro che si introduce nella storia, come un nuovo motto; contro storia del tempo presente, e di tutte le storie che ci hanno raccontato. Xante Battaglia un nome che risuona per la storia, da precursore, da contestatore che si oppone allo spietato sistema dei consumi e delle speculazioni dei mercati che riguardano anche l’arte contemporanea. Il Post-Consumismo profetizzato dal Maestro Xante Battaglia viene da lui indicato come unica “avventura” possibile, la risoluzione all’ esistenza umana.



La grande madre, la figura Arcaica che lo ha sempre contraddistinto nella sua espressione di pittura viene anch’essa presentata da Xante come non arte, in quanto non in linea con i mezzi espressivi che il nostro tempo dispone, demistificando il suo eventuale potere d’artista e riaffermando così l’importanza della tecnologia, la sua attuale supremazia che interessa anche il mondo dell’arte. Pablo Picasso un decoratore ? Arricchiti annoiati dalla propria ignoranza che spacciano per artista chi è pronto a versare una cospicua somma, mercanti malfattori e critici collusi; tutto ciò è Contro Storia.