Parolin: non c'è politica senza "valore sacro" della vita e della famiglia

Nel centenario della morte del sociologo ed economista cattolico Giuseppe Toniolo (1845-1918), proclamato beato da Papa Benedetto XVI nel 2012, si è tenuto sabato all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano un convegno nazionale sul tema: "Economia e società per il bene comune", l’incontro è stato aperto dai saluti dell’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza episcopale italiana e del rettore dell'Ateneo prof. Franco Anelli. Al convegno sono intervenuti, tra gli altri, l’arcivescovo e biografo del prof. Toniolo mons. Domenico Sorrentino, il sociologo Stefano Zamagni, e il cardinale venezuelano, attualmente arcivescovo di Mérida ed amministratore apostolico di Caracas Baltazar Enrique Porras Cardoso.



Per la circostanza il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, ha indirizzato all’arcivescovo di Milano e presidente dell’Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, ente promotore del convegno, una lettera che L'Osservatore Romano pubblicherà quasi per intero nell'edizione di domani. Nel testo il principale collaboratore di Papa Francesco, richiamando l'insegnamento dell'"economista di Dio" (così è definito Toniolo nella biografia curata da mons. Sorrentino), ha richiamato i cattolici impegnati in politica a costruire la società e l'ordinamento giuridico "integrando il rispetto dei diritti della persona umana con il superamento dell’individualismo, ritessendo le relazioni in cui la persona umana si espande, sulla base del valore sacro della vita e del valore costitutivo della famiglia".





Dopo aver definito quello delle migrazioni un "fenomeno incalzante", il card. Parolin conclude così la sua lettera al convegno: "il Santo Padre auspica che i cattolici italiani imparino da questo loro insuperato 'maestro' [Toniolo] a interrogarsi sull’urgenza di una nuova stagione del loro impegno sociale e politico".