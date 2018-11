Salvini: "Do il sangue per il contratto"

"Cercheranno di farci litigare, ho conosciuto Di Maio in questi cinque mesi e lo reputo persona seria, onesta, leale e coerente. E garantisco che quando prendo un impegno faccio tutto per portarlo fino in fondo". Lo ha detto il vicepremier, Matteo Salvini, confermando il suo impegno sul contratto di governo".



"Fino a sei mesi fa ero un derelitto... Oggi il Corriere dice Lega al 36% e io sono uno statista - ha osservato il leader della Lega - non mi ritengo uno statista e non sono un derelitto di cui scrivevano fino a qualche tempo fa". La crescita nei sondaggi, assicura, non cambierà le cose: "Io do il sangue per portare fino alla fine quel contratto per cinque anni. Ho preso un impegno e farò di tutto per portarlo fino in fondo".