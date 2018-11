Conte incontra Juncker. Per stoppare la procedura d'infrazione

Il premier Conte, con un incredibile colpo di tatticismo e diplomazia, ha incontrato ieri sera Jean Claude Juncker per tentare di stoppare la procedura di infrazione Ue contro la nostra manovra. "Non si è discusso di saldi finali. Ovviamente non ho posto alcuna rinuncia alle riforme qualificanti del nostro governo", riassume Conte nel punto stampa dopo la cena. Il premier si mostra soddisfatto: "L'incontro ha ribadito l'apertura di un dialogo in un clima di rispetto reciproco, dobbiamo continuare a dialogare". Del resto "il dialogo avverrà già da domani, continuerà nei prossimi giorni e si svilupperà nelle prossime settimane".



Conte è ottimista: "Confido che il dialogo possa portare a evitare la procedura. Sono sempre ambizioso". Sulle sanzioni dell'Ue all'Italia sulla manovra "occorrono dei tempi anche più distesi. È bene affrontare la questione in modo disteso così da poter continuare questo dialogo. Il passo avanti sta nell'aver ribadito l'apertura di un dialogo" tra Italia e Ue. Ma certo "l'Italia ha dei fondamentali così solidi che non parlerei assolutamente di rischio Grecia, mi sembra fuori luogo", ha concluso.