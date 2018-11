Macron, il Renzi francese che odia il popolo

"Mentre a Parigi infiamma la protesta dei Gilet gialli, Macron mostra il suo vero volto, in piena continuità con il vecchio sistema. I media scoprono così che è il presidente dei ricchi: chi lo denunciava mesi fa veniva tacciato di complottismo o di essere fascista. Con Gianluca Marletta ne parlavamo ampiamente in Governo globale (Arianna Editrice)". Così su Facebook la brava giornalista Enrica Perucchietti.



Che continua: "Pensate che durante una visita in Corrèze, nella Francia centrale, il presidente francese aveva detto a un amministratore locale che gli operai che manifestavano sul luogo invece di piantare casino, farebbero meglio a cercarsi un lavoro. Macron non è però nuovo a gaffe simili che chiariscono fin troppo il suo rapporto con il "popolo": nell'ottobre del 2017 aveva definito fannulloni i manifestanti contro la sua riforma del lavoro. Descritto come il Renzi francese, Macron è un centrista-europeista-mondialista, finto rottamatore, diventato milionario facendo il banchiere con i Rothschild, poi nominato ministro dell'Economia e dell'Industria tra il 2014 e il 2016. Il provvedimento più importante di Macron fu la legge che oggi porta il suo nome sulla deregolamentazione nei mercati di alcuni settori, tra cui quello dei trasporti".



"Il 6 aprile 2016, ad Amiens, Macron fonda En marche!: è qua che si innesta il parallelo con Renzi facendone un candidato per l’Eliseo un po’ burocrate e un po’ banchiere, strenuo difensore dei privilegi delle oligarchie finanziarie e quindi ben lontano dall’incarnazione dell’innovazione", continua la giornalista torinese. "Macron è un uomo di quel potere finanziario che da anni domina la politica europea. La sua ascesa è frutto di una sapiente operazione di marketing portata avanti dai poteri che lo hanno svezzato e proiettato all’Eliseo".