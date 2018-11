SANTA TERESA DI RIVA.SERATA LEGHISTA AL RITROVO NIPO

La giornata di sabato per il Responsabile Regionale enti locali della Lega Fabio Cantarella e del coordinatore provinciale agli enti locali Matteo Francilia e' stata molto intensa piena d'incontri sulla tirrenica poi a Messina citta' e infine per la chiusura della giornata ospiti al Ritrovo Nipo di Santa Teresa di Riva dove erano presenti alla serata Salvatore Trimarchi,Ing.Santino Nitopi,Marina Rigano,Maurizio Crisafulli,Dott.Antonino Bartolotta.Come altri ospiti vi erano Nella Natalia Bevacqua consigliere comunale di minoranza della Lega a Tortorici,Maria Grazia Calabrese candidata con la Lega alle elezioni comunali di Messina,Marco Tornatore ex consigliere comunale di Mogiuffi Melia.Da sottolineare che il leader della Lega Matteo Salvini gia' l'anno scorso aveva fatto un breve passaggio a Santa Teresa di riva proprio al Bar Nipo.La serata e' stata allietata dalla pizza cotta con il forno a legna preparata dalle mani sapienti del titolare sig.Nipo.