Ragusa, arrivano Di Maio e Cancelleri ma a mancare è la base grillina

A Ragusa arrivano il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Giancarlo Cancelleri. Nella roccaforte grillina c'è tutto il gota pentastellato con i parlamentari nazionali eletti nel territorio, Stefania Campo e Marialuce Lorefice, ma questa volta, per la prima volta, a mancare è la base, tanto che l'auditorium della Camera di commercio ragusana è pressoché deserto. E un imbarazzato Di Maio si vede costretto ad ammettere pubblicamente: "nell'obiettivo di cambiare questo Paese abbiamo perso contatto con la base". Roba da non crederci, davvero comico!





Torniamo alla realtà. Un segnale davvero allarmante che conferma come il Movimento Cinque Stelle abbia perso aderenza anche nel Mezzogiorno d'Italia e soprattutto in Sicilia. Pensate che a Ragusa nel 2018, alle elezioni per la Camera dei deputati, il movimento di Di Maio si attestò alla percentuale record del 52,18%. A guardare le immagini dell'aula semivuota, il 2018 sembra un secolo addietro, ma in realtà non sono passati neppure due anni da quel 4 marzo del 2018. Di Maio & company sono stati capaci di disperdere un patrimonio di consensi enorme in tempo record, impresa da far rabbrividire anche uno come Matteo Renzi che, allora alla guida del Pd, dal 40% delle Europee del 2014 si vide costretto alle dimissioni da Premier il successivo 7 dicembre del 2016.



I motivi? Beh non ci vuole tanto a rendersi conto come in nemmeno due anni i pentastellati si siano rimangiati ogni loro battaglia: "la nostra scorta saranno i cittadini", "faremo risorgere Roma", "mai col Pd", "nessuna alleanza coi partiti", "chi ha l'avviso di garanzia deve lasciare l'incarico", "massimo due mandati" (poi arrivò il buffo mandato zero), "con noi le istituzioni diventeranno trasparenti come palazzi di vetro (a proposito, che fine hanno fatto le dirette streaming?). E poi, poi ci sono tutti quei "no" ad ogni iniziativa, "no" non figli di buonsenso e consapevolezza ma di approssimazione, incapacità amministrativa e soprattutto mancanza di coraggio.