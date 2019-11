Caltagirone, si dimette consigliera grillina: "traditi principi e valori originari"

Dopo il sindaco di Imola, Manuela Sangiorgi, il Movimento Cinque Stelle deve registrare altre dimissioni eccellenti. Si tratta di Lara Lodato, consigliere comunale a Caltagirone, importantissimo centro con circa 40mila abitanti, all'interno della Città metropolitana di Catania.



Durante la seduta del civico consesso nel corso della quale Lara Lodato ha rassegnato le dimissioni in polemica col partito, ha sottolineato di non identificarsi più in un movimento "che, tanto a livello nazionale, quanto a quello locale, ha tradito i propri principi e valori originari, causando un grave scollamento dalla base e l’abbandono dei territori".



La mia è "una scelta sofferta, ma inevitabile", ha aggiunto in aula la consigliere grillina tra gli applausi giunti sia dalla maggioranza di centrodestra che dalla stessa opposizione.