L'Italia va in merda ma Roma se ne sbatte

"Il governo dovrebbe avere la decenza di tacere sulla questione dei controlli su autostrade, strade e ferrovie, soprattutto dopo il nuovo crollo del viadotto sulla A6 che per puro caso non si e' trasformato in tragedia. Da mesi Forza Italia segnala e denuncia con vigore in commissione Trasporti e in Aula, l'incredibile ritardo nell'avvio dell'agenzia nazionale che dovrebbe controllare la sicurezza di autostrade e ferrovie. L'agenzia (Ansfisa), pensata dopo la tragedia del ponte Morandi, sarebbe dovuta essere operativa già dal primo gennaio di quest'anno e invece ad oggi non è stata ancora istituita, anche perché il governo l'ha definanziata per coprire in parte il decreto fiscale". Lo scrive in una nota Giorgio Mulé, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.



"Non solo. Appena pochi giorni fa un Ordine del Giorno di Forza Italia che impegnava il governo a sbrigarsi e far partire Ansfisa dal 1 gennaio 2020 è stato riformulato dall'esecutivo con la dicitura "prima possibile". Ecco, alla luce di tutto ciò denunciamo a gran voce che ogni commento da parte di governo e maggioranza su quel che si sarebbe potuto e dovuto fare per controllare il viadotto è un'offesa alla verità e agli italiani", conclude.