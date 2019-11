Violenza sulle donne, Calderoli: "Facciamo più leggi"

"E' giusto sensibilizzare con una giornata ad hoc il tema della violenza sulle donne, è giusto ricordare, ma continuo a pensare che la priorità, più che i discorsi e le riflessioni, sia varare un pacchetto di leggi ad hoc per fermare questa strage. Facciamo in modo che chi fa del male ad una donna poi non sia più in grado di rifarlo, semplicemente perché rinchiuso in cella, buttiamo via la chiave per gli assassini, facciamo trascorrere decenni in carcere per chi stupra o sfregia. Puniamo i violenti e mandiamo un segnale forte anche a livello di deterrente. Altrimenti questa ricorrenza resterà solo un giorno per aggiornare la conta delle vittime...". Lo afferma il senatore Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.