Crollo del viadotto, i testimoni: "La collina non ha mai dato segni di frana"

"Non è mai successo niente, non ha mai dato nessun segnale di frana. Sono due giorni che piove ininterrottamente, il terreno non tiene più". A spiegarlo sono Marco e Adolfo Saettone, padre e figlio, gestori della trattoria di famiglia Madonna del Monte, in cima alla collina che dà il nome anche al viadotto dell'autostrada A6 crollato ieri a causa di una frana che si è staccata dal versante travolgendo i piloni del viadotto.



"Siamo qui da 5 generazioni, me compreso", prosegue Marco. "Dopo un mese di pioggia improvvisamente prima ci siamo accorti che era mancata la corrente. Poi abbiamo scoperto il perché: una frana si è portata via un pezzo di autostrada A6 che è qui alle nostre spalle".



Dalle finestre del ristorante a destra si vede correre l'autostrada A10 Genova-Ventimiglia. A sinistra invece la carreggiata nord della A6. "Oggi la Liguria è un territorio molto difficile", continua il padre Adolfo, "ma pensi che mia moglie è nata in questa casa e io sono venuto qua nel '59: ai tempi mia suocera mi diceva che questa collina è la più sicura di tutta la Liguria. E adesso tutto insieme è franata, dopo tant'acqua: io non ho mai visto piovere così tanto".