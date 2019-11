Personal trainer ucciso: al vaglio dei pm la posizione della fidanzata

E' al vaglio della procura la posizione di Anastasia Kylemnyk, la fidanzata di Luca Sacchi, il personal trainer di 24 anni ucciso nella notte tra il 23 e il 24 ottobre scorso davanti al John Cabot, pub in zona Appio, nella Capitale. La giovane non è stata ancora convocata dall'aggiunto Nunzia D'Elia e dal pm Nadia Plastina.



La posizione di Anastasia, secondo quanto si apprende, è definita "borderline". Non è escluso che possa finire sul registro degli indagati. Altra situazione al vaglio degli inquirenti è quella di Giovanni Princi, l'amico di Sacchi, che secondo quanto accertato avrebbe tenuto i legami con la banda di pusher di Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, entrambi arrestati per l'omicidio del 24enne.