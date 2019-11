Hong Kong, Grimoldi: "La democrazia vince sul comunismo"

"Esprimo grande gioia per l'eccezionale risultato elettorale ad Hong Kong. Malgrado mesi di violenza rossa e di persecuzioni, il popolo è andato in massa a votare e ha decretato la vittoria della democrazia sul comunismo. Speriamo ora che la volontà degli elettori sia rispettata. Quel che è certo è che quando si vota il comunismo e il post-comunismo perdono ovunque e proprio per questo gli illiberali, in Cina come in Italia, cercano in tutti i modi di evitare le elezioni. E a questo punto confido che quanto prima il ministro Di Maio, giustamente criticato dall'attivista democratico Joshua Wong per essersi zerbinato di fronte ai potenti di Pechino, si dia da fare per permettere l'arrivo di Wong in Italia". Lo dichiara l’on. Paolo Grimoldi, deputato della Lega e componente della commissione Esteri della Camera.