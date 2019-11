Lombardia sott'acqua. Ma per il Governo "non c'è emergenza"

"Che lungimiranza il Governo nel negare la settimana scorsa lo stato di emergenza alla Lombardia. Stamattina il Po sta esondando a Cremona, il Ticino è esondato a Pavia, ieri è esondato il lago di Como. Però per il Governo non c’è un’emergenza in Lombardia, no ci mancherebbe…". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Salvini in Lombardia.



Che aggiunge: "Siamo qui ad aspettare 200 milioni di aiuti dal Governo quando ogni anno la Lombardia regala oltre 55 miliardi di residuo fiscale alle casse dello Stato. A proposito qualcuno ha notizie del ministro dell’Ambiente, il geniale Costa? Probabilmente è andato in letargo e si risveglierà in primavera, quando ormai il suo Governo sarà già andato a casa da un pezzo…".