Area ex SNIA di Varedo, arrivano le Commissioni Regionali Ambiente e Antimafia

Ha avuto luogo oggi pomeriggio la visita istituzionale delle Commissioni Regionali Ambiente ed Antimafia nell’area dismessa ex SNIA di Varedo (MB). A margine della visita, sono intervenuti il consigliere regionale della Lega, Alessandro Corbetta e il Presidente della Commissione regionale Ambiente, Riccardo Pase. “Vi sono segnali positivi – ha dichiarato Corbetta – che vanno nella direzione dell’attesa riqualificazione dell’area ex SNIA. In primo luogo, nella zona di Paderno Dugnano, sta procedendo il progetto, da parte di Regione Lombardia, di realizzazione di vasche di laminazione. Inoltre la principale ipotesi di lavoro per la riqualificazione non sarebbe più quella del frazionamento ma quella dell’interlocuzione con un unico proprietario, fatto che dovrebbe accelerare i tempi per la riconversione dell’ex polo industriale”.



“Ricordo inoltre l’importante intervento di sicurezza condotto dalla Polizia che ha debellato le bande di spacciatori che operavano all’interno della ex fabbrica”. “Possiamo quindi affermare – ha proseguito Corbetta – che dall’ultimo sopralluogo vi siano stati concreti passi in avanti e voglio ringraziare per questo il Sindaco di Varedo Filippo Vergani, la Prefettura e tutti gli enti competenti”.



Per il consigliere regionale Corbetta “l’obiettivo della riqualificazione può contare ora su un nuovo e importante strumento. E’ stata infatti approvata lo scorso 12 novembre la nuova legge regionale sulla Rigenerazione Urbana e Territoriale che potrà essere utilizzata anche per la ex SNIA di Varedo e che incentiva con misure concrete, quali la forte riduzione di imposte e di burocrazia, l’intervento degli operatori privati nelle aree industriali dismesse”.



“La situazione nell'area ex SNIA sta evolvendo in modo positivo - conclude Riccardo Pase, Presidente della commissione regionale Ambiente- una situazione difficile e in parte aggravata dal deposito illecito di molti rifiuti che ha comportato anche l'apertura di un'indagine da parte della Procura ma che, fortunatamente, grazie alla buona volontà degli Enti territoriali e all'attenzione di Regione Lombardia, si sta evolvendo in modo positivo. Dal punto di vista ambientale l’area ha completato il percorso di caratterizzazione in vista della successiva bonifica e data la sua vastità la rigenerazione, ora più facile grazie alla recente legge regionale, potrà curare una ferita aperta non solo per Varedo ma per l'intera Regione”.