Desirée, stuprata e uccisa da una banda di africani

Stuprata e uccisa da sei o sette africani. Quello della Desirée Mariottini, 16enne di Cisterna di Latina, è purtroppo il nuovo caso Pamela Mastropietro. Questa volta a Roma, nella periferia degradata del quartiere San Lorenzo, ove bivaccano e spacciano quelle risorse tanto care alla Sinistra. Il suo corpo è stato trovato nella notte del 19 ottobre scorso in un cantiere abbandonato. Un testimone oculare, un senegalese, ha confermato che la ragazza è stata abusata.





"Sono arrivato lì a mezzanotte o mezzanotte e mezza e c'era una ragazza che urlava", ha raccontato l'africano. "Ho guardato quella che urlava e c'era un’altra ragazza a letto: le avevano messo una coperta fino alla testa ma si vedeva la testa. Non lo so se respirava, sembrava già morta, perché l'altra ragazza urlava e diceva che era morta. C'erano africani e arabi sei o sette persone. Anche un'altra ragazza era lì e parlava romano. Urlava che l'hanno violentata, poi lei ha anche preso qualche droga perché lì si vende la droga. È stata drogata perché aveva sedici anni. Da quello che diceva lei sono stati tre sicuramente o quattro".



"Desirée, quindi, è stata violentata. Da arabi e africani. Aveva assunto droghe (o più probabilmente gliele avevano fatte assumere) e poi è stata violentata. Con lei ci dovrebbero essere state altre due ragazze", ha commentato Il Giornale. Che aggiunge: "Quanto alle motivazioni che l'hanno spinta ad andare in quel rudere di spaccio, spunta anche la versione di una donna del quartiere, secondo la quale la ragazza sarebbe entrata per riprendere un tablet che le avevano rubato.



Durissimo il commento di Matteo Salvini: "Stuprata e ammazzata a 16 anni, non è possibile. Desirée avrà giustizia, lo prometto, e le bestie assassine (di qualunque nazionalità siano) marciranno in galera. E che schifo quei pochi idioti dei centri sociali che, anche oggi, hanno dimostrato di preferire il caos all’ordine, gli spacciatori ai poliziotti. Un fiore, e Giustizia, per Desirée".