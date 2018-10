Il nostro caro Angelo, si ciba di radici e poi...

D’accordo, deve rimanere un caso isolato e per la carità, continuiamo a pesare le parole, misurare i toni e restare formalmente impeccabili... però, ogni tanto, quando ci vuole, un bel ceffone ai sepolcri imbiancati, agli ipocriti, agli oppressori che per difendere i privilegi manipolano la realtà e diffondono menzogne, beh, una gesto di disprezzo ci sta e in fondo, rappresenta lo sdegno del popolo meglio di un etichetta melensa e spesso incomprensibile: ma chi l’ha imposto questo leccato formalismo, austera tutela di sordidi interessi? Lorsignori, al solito... che tra uno champagne e un whisky, non ruttano mai, sotto i loro loden profumati di avana non scoreggiano e quand’anche capitasse che nei loro smisurati marmorei bagni andassero di corpo, di certo non puzzerebbero... Caro Angelo Ciocca, grazie di esserti preso del bulldog provocatore fascista al posto nostro, che non avremmo la forza e neppure il coraggio di affrontare questi grassi, insaziabili e spietati burocrati alla crema chantilly.