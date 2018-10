Omicidio Desirée, fermati due africani. Irregolari

Senegalesi e irregolari. Per gli inquirenti Mamadou Gara, di 26 anni, e Brian Minteh, di 43 anni, sarebbero gli assassini che hanno ucciso Desirée Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina trovata morta nella notte tra giovedì e venerdì scorsi tra le mura di un cantiere abbandonato in via dei Lucani a Roma, dopo che si era allontanata dalla sua abitazione dopo una lite con i parenti.



E c'è anche un'accusa è anche di violenza sessuale di gruppo e cessione di stupefacenti. Nelle scorse ore in questura sono stati sentiti ben sei testimoni e quattro sospettati. La svolta con il fermo è arrivata dopo le 23:00 di ieri sera. Secondo gli investigatori i due fermati avrebbero prima somministrato la droga alla ragazza e poi l'avrebbero stuprata.