Autonomia, Grimoldi: "Il ministro fa melina..."

"Le parole da democristiano del ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, che ha vincolato il percorso istituzionale dell’autonomia differenziata ad un accordo quadro tra tutte le Regioni e al successivo via libera dei gruppi parlamentari, come condizioni per attuare le singole intese, confermano l’intenzione del Governo di fare ‘melina’, temporeggiare e impaludare l’iter dell’autonomia.Non c’è da stupirsi: il PD era sempre stato contrario all’autonomia differenziata, questo è noto, e in Lombardia e Veneto si è ipocritamente barcamenato tra astensioni e mezze parole per cercare di non perdere ulteriori voti. Ma a questo punto da parte del PD non sarebbe più corretto dire la verità e spiegare ai cittadini che sono contro l’autonomia? Poi saranno i cittadini, con il loro voto, a giudicare...". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega, segretario della Lega Lombarda e vice presidente della Commissione Esteri della Camera.