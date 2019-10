Se l'immigrato si finge gay pur di restare qua...

"È boom di richieste di protezione basate su una falsa dichiarazione di omosessualità da parte degli immigrati. L’indagine pubblicata dal Corriere della Sera ricostruisce una realtà sotto gli occhi di tutti, che da tempo come Lega denunciamo: ovvero il trucchetto da parte dei richiedenti asilo provenienti da Paesi islamici di dichiararsi gay, pur non essendolo, e per questo perseguitati o minacciati in patria. Un escamatage che addirittura verrebbe suggerito dagli avvocati che lucrano su questo business vergognoso". Lo afferma il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.



"Meno di un anno fa ero stato purtroppo buon profeta nel criticare una pronuncia della Cassazione che accoglieva la richiesta di alcuni immigrati richiedenti asilo, cui era stata respinta la richiesta dello status di rifugiati, in quanto si erano dichiarati gay e provenienti da uno dei tanti Stati islamici dove l’omosessualità è perseguitata in base alla shaaria. Purtroppo adesso, dopo questa pronuncia, è diventata una prassi, secondo il Corriere anche con la collaborazione dell’Arcigay: si dichiarano omosessuali per ottenere l'accoglimento della domanda e poter restare qui in Italia", continua.



"Peccato che nessuno possa poi controllare se davvero l’immigrato in questione sia omosessuale o no, ma intanto rischiamo un boom nella concessione delle domande per ottenere lo status di rifugiato, finora concesso mediamente solo al 5% dei richiedenti", conclude.